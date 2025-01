Demnach könnte das Gewerbe mittlerweile auf eine Adresse in Halle umgemeldet sein. Dabei handelt es sich jedoch möglicherweise um eine Scheinadresse. Die Stadt Halle gab auf Anfrage von MDR SACHSEN-ANHALT an, der Vorgang sei noch nicht abschließend geprüft und unterliege außerdem in Teilen dem Datenschutz. Nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT will die Kriminalpolizei zu dem Sachverhalt ermitteln.