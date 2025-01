Die Behörden haben die Tiere im Dezember in Etappen beschlagnahmt. Das teilte das Veterinäramt des Saalekreises MDR SACHSEN-ANHALT mit. So habe die Betreiberin der Tierpension bereits Anfang Dezember strenge Auflagen bekommen. Weil sich die Frau aber daran nicht gehalten habe, seien ihr bereits Mitte Dezember die am stärksten verwahrlosten Hunde weggenommen worden. Die restlichen Tiere seien eine Woche später in Verwahrung gekommen.