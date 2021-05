Die lebenslange Haft ist die höchste Strafe in Deutschland. Sie wird normalerweise bei Mordfällen verhängt. Frühestens nach 15 Jahren kann eine lebenslange Freiheitsstrafe zur Bewährung ausgesetzt werden. Eine automatische Entlassung des Häftlings aus dem Gefängnis erfolgt nicht: Der Mörder muss eine Aussetzung der Reststrafe beantragen.



Die Strafvollzugskammern der Landgerichte legen dann fest, wie lange ein Täter in Haft bleiben muss, wenn die Richter im Urteil "die besondere Schwere der Schuld" festgestellt haben. Denn nur in Ausnahmefällen – etwa bei hohem Alter oder schwerer Krankheit – ist nach 15 Jahren Haft eine Freilassung möglich.



Üblicherweise müssen die Mörder aber noch mehrere Jahre einsitzen. Diese Haftstrafen dauern in vielen Fällen insgesamt mehr als 20 Jahre. Die besondere Schuldschwere kann vorliegen, wenn die Tat besonders verwerflich war, der Täter sehr brutal und grausam vorgegangen ist oder dem Opfer große Qualen zufügt hat.