Nach einem Unfall zwischen Tollwitz und Kauern im Saalekreis sind am frühen Abend vier Menschen im Alter von 19 bis 40 Jahre verletzt in Krankenhäuser nach Halle und Leipzig eingeliefert worden. Zwei Unfallopfer haben lebensbedrohliche und die anderen schwere Verletzungen erlitten, so ein Polizeisprecher.