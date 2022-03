Energie Raffinerie in Leuna verzichtet ab Ende 2022 auf russisches Öl

Ab Jahresende soll in der Raffinerie Leuna im Saalekreis kein russisches Erdöl verarbeitet werden, teilt der Betreiber mit. Stattdessen wolle man Öl nutzen, was über die Ostseepipelines in das Netz eingespeist wird. Schwieriger ist dagegen der Verzicht auf russisches Erdgas. Dafür seien bislang keine Alternativen zu erkennen.