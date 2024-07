Am vergangenen Wochenende gab es in Sachsen-Anhalt erneut einen tödlichen Badeunfall. Im Plattensee bei Dannigkow im Kreis Jerichower Land ist ein 47-Jähriger in Not geraten. Trotz Reanimation starb der Mann. Laut Polizei hatte er möglicherweise einen Herzinfarkt.