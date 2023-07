Das Landesamt für Verbraucherschutz (LAV) hat festgestellt, dass im Saalekreis junge Störche an Plastikabfällen verstorben sind. In den letzten Wochen wurden vermehrt tote Weißstörche entdeckt. Das LAV führte daraufhin eine Sektion an zwei verstorbenen Jungtieren durch. Dabei wurden in den Mägen der Tiere Einschnürungen aus Plastikfolie, Schnüren, Isolierungen von Stromkabeln und Gummibändern entdeckt. Diese führten offenbar zu einer vollständigen Verstopfung des Magens, an denen die jungen Störche letztendlich verstorben sind. Andere Krankheiten konnten bei den Tieren nicht festgestellt werden.