Im Saalekreis hat es einen tödlichen Tauchunfall gegeben. Das teilte die Polizei MDR SACHSEN-ANHALT am Sonntag mit. Demnach waren am Samstag vier Männer im Geiseltalsee zum Tauchen. Die Gruppe, die nicht aus der Region stammt, war demnach in Stöbnitz in den See gestiegen.