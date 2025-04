Der Unfall hatte sich am Sonnabend im Geiseltalsee bei Stöbnitz ereignet. Laut Polizei war die Gruppe von vier Männern aus Bayern zum Tauchen im See. Einem Sportler sei der Sauerstoffvorrat ausgegangen. Daraufhin habe die Gruppe beschlossen, zum Strand zurückzuschwimmen. Erst dort sei aufgefallen, dass einer fehlte. Den drei Männern gelang es nach Polizeiangaben zwar, ihren Kameraden aus dem See zu bergen. Sie hätten es aber nicht geschafft, ihn am Strand wiederzubeleben. Der 58-Jährige starb noch vor Ort.