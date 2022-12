Mittlerweile wohnt nur noch Anastasiia Ivanovska mit in dem Hotel. Die Kiewerin saß im Oktober bereits auf gepackten Koffern, um in ihre Heimat zurückzukehren. Da fielen Bomben auf die Hauptstadt und Anastasiia blieb mit ihrem Sohn. Der Hula-Tanz gemeinsam mit ihren Freundinnen Lili und Annett im nahe gelegenen Tanzstudio mit bunten Rückchen und Blumen im Haar lenkt sie gut ab, erzählt sie.

Anastasiia Ivanovska aus Kiew. Bildrechte: MDR/Anne Sailer

Übrigens: Wer Hula tanzt, begrüßt sich auch an eisigen Tagen in Deutschland mit dem berühmten hawaiianischen "Alhoa" – dieser Gruß bedeutet so viel wie "Liebe", "Zuneigung", "Nächstenliebe", "Mitgefühl", "Freundlichkeit" oder "Sympathie". Alles Dinge, die in Landsberg in den vergangenen Monaten auch auf den Prüfstand gestellt wurden und werden.