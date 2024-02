Nachdem der Kleintransporter die Fahrbahn in Höhe Spergau verlassen hat, ist das Auto gegen die Mittelleitplanke geprallt und nach rechts in den Straßengraben gefahren. Das teilte die Polizei in Halle am Samstag mit. Dort kollidierte das Fahrzeug demnach mit mehreren Bäumen. Der Autofahrer sei aus dem Transporter geschleudert worden.