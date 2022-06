Fahrerflucht Unfall mit Bobbycar: Kind außer Lebensgefahr

Ein zweijähriges Mädchen, das von einem Kleintransporter in Mücheln angefahren worden war, ist laut Polizei in einem stabilen Zustand. Der Fahrer hatte sich zunächst vom Unfallort entfernt und wurde später in Naumburg gefasst.