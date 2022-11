Sie seinen in ihrem Pkw zunächst von dem Sattelzug gerammt und dann unter dessen herumschleudernden Auflieger eingeklemmt worden. Der Pkw ist dann in Brand geraten. "Trotz der zeitnah eingeleiteten Rettungsmaßnahmen konnten die beiden Insassen nicht lebend geborgen werden", teilte die Polizei am späten Samstagabend mit.