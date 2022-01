In der Notaufnahme des Carl-von-Basedow-Klinikums in Merseburg herrscht Hochbetrieb. Mittlerweile sind es aber nicht mehr vor allem Covid-Patienten, die hier eingeliefert werden. Noch vor wenigen Wochen hatte diese Klinik rund hundert Patienten im Haus, deren Coronainfektion behandelt werden mussten, jetzt sind es nur noch 24. Trotzdem arbeitet die Notaufnahme an diesem Tag an der Kapazitätsgrenze.