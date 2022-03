Diese Bewerber stehen zur Wahl

Um seine Nachfolge bewerben sich vier Kandidaten: Michael Hayn tritt für die CDU an, Manuela Krause für die AfD, CDU-Mitglied Sebastian Müller-Bahr geht als Einzelbewerber ins Rennen und Uwe Reckmann ist zwar parteilos, seine Kandidatur wird aber vom Merseburger Stadtverband der SPD und vom Bündnis 90/Die Grünen unterstützt.

Der alte wird nicht der neue sein: Amtsinhaber Jens Bühligen (CDU) tritt nicht erneut bei der Oberbürgermeister-Wahl in Merseburg an. Bildrechte: dpa

Mehr als 100.000 Einwohner suchen neue Rathaus-Chefs

Die Wahl in Merseburg ist nicht die einzige, die am Sonntag in Sachsen-Anhalt stattfindet. Die Bürger- und Oberbürgermeisterwahlen betreffen insgesamt mehr als 100.000 Einwohner.

Im Saalekreis wird auch noch in Bad Lauchstädt, Braunsbedra, Leuna und Bad Dürrenberg gewählt. Brisant wird es im Landkreis Börde: Bei der Bürgermeisterwahl in Haldensleben tritt neben acht anderen Kandidaten auch die vom Bürgermeisteramt suspendierte Regina Blenkle wieder an.