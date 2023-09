Die Beschäftigten des Autozulieferers Adler Pelzer Clion in Bad Dürrenberg sollen zeitweise ihre Arbeit niederlegen. In allen Schichten und in der Verwaltung seien die Mitarbeitenden aufgerufen, für zwei Stunden die Arbeit niederzulegen, heißt es in einer Mitteilung der Gewerkschaft IG Metall, die zu dem Warnstreik aufgerufen hat.