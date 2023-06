Im Tarifkonflikt des Groß- und Außenhandels in Sachsen-Anhalt haben am Donnerstag weitere Warnstreiks begonnen. Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten im Lager des Discounters Penny in Landsberg im Saalekreis zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. "Nun erhöhen wir den Druck", sagte Verdi-Verhandlungsführer Torsten Furgol laut einer vorab veröffentlichten Pressemitteilung. Betroffen ist demnach die Frühschicht. Die Aktion sollte Furgol zufolge um drei Uhr morgens beginnen und bis 13 Uhr dauern. Zudem würden mehr als 50 Streikende von Kaufland zur Unterstützung vor Ort sein.

Bislang hätten die Arbeitgeber bundesweit kein akzeptables Angebot auf den Tisch gelegt, so die Gewerkschaft. Die zweite Runde der Tarifverhandlungen für den Groß- und Außenhandel in Sachsen-Anhalt war nach Gewerkschaftsangaben am 20. Juni ohne Ergebnis geblieben. Daraufhin hatte Verdi bereits am Montag die Beschäftigten des Edeka-Lagers in Osterweddingen zu Warnstreiks aufgerufen. Edeka hatte mit Unverständnis darauf reagiert.