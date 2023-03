In Frankreich ist die Weinregion Luberon beteiligt. Partner ist die Universität Avignon. Hier arbeitet Armin Bischoff, der vorher an der Universität in Halle geforscht hat. Er kennt beide Weinregionen. Er schätzt ein, dass der Klimawandel im Süden Frankreichs zu ähnlichen Problemen führt, wie an Saale und Unstrut. Dürre-Perioden nehmen zu. Niederschlagsphasen verschieben sich und die Durchschnittstemperaturen steigen. Es gibt einen Unterschied: In Frankreich – speziell im Luberon – werden Weinanbauflächen häufig beregnet. Aber auch hier wird versucht, zwischen den Reihen der Rebstöcke Blühpflanzen anzusiedeln.



Doch über Ergebnisse kann der Wissenschaftler noch nicht berichten. In Frankreich konnten keine Saatgutmischungen regionaler Arten verwendet werden. Doch es hat sich gezeigt, dass Pflanzenarten von außerhalb nicht geeignet sind. Hier muss also die verbleibende Zeit bis zum Projektende 2025 noch für weitere Versuche genutzt werden.