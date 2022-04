Wahl am Sonntag OB-Wahl: Vier Bewerber wollen Oberbürgermeister von Weißenfels werden

In Weißenfels wird am Sonntag ein neuer Oberbürgermeister gewählt. Vier Kandidaten treten zur Wahl an. Der amtierende OB Robby Risch (parteilos) kandidiert nicht noch einmal.