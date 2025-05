Die Bauarbeitern an der A143 kommen aber gut voran. Das bestätigte der zuständige Bauprojektleiter Michael Herbst am Donnerstagabend in Schiepzig im Saalekreis. Die Deges (Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH) hatte zu einer Bürgersprechstunde unter freiem Himmel an der Baustelle eingeladen.