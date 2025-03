Ein Mann ist bei einem Brand in Wettin-Löbejün (Saalekreis) aus einem Einfamilienhaus gefallen oder gesprungen. Einsatzkräfte fanden den Mann am Dienstagmorgen mit starken Verbrennungen und Sturzverletzungen auf, wie die Polizei Saalekreis mitteilte. Er kam demnach schwerst verletzt mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus nach Halle.