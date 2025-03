In etwa 30 Metern Höhe auf einer Hubarbeitsbühne: Ein Forstarbeiter schneidet sich mit einer Kettensäge durch die Äste einer alten Kastanie. Der Baum muss gefällt werden. Stück für Stück verliert der Baum an Höhe, das abgeschnittene Holz kracht in die Tiefe. Nach sieben Monaten des Stillstands passiert jetzt etwas im Schlosspark Ostrau.