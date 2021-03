Wenn sich die Eltern nicht um ihr Kind kümmern können, wird es zu seinem Schutz in eine Pflegefamilie gegeben. Bildrechte: dpa

In Bereitschaftspflege kommen Kinder in der Regel zwischen 0 und 3 Jahren, die aufgrund einer Krisen- oder Notsituation aus der Herkunftsfamilie herausgenommen werden müssen. Diese Kinder müssen in ihrer persönlichen Notsituation aufgefangen werden. Das Kind soll in der Pflegefamilie nur eine Gastrolle einnehmen, somit prüft das Jugendamt schnellstmöglich, d.h. innerhalb von drei bis sechs Monaten, die Perspektive. Wir erarbeiten mit den Eltern die Rückführung des Kindes in den elterlichen Haushalt oder den Wechsel in eine anschließende stationäre Hilfe – in eine Pflegefamilie oder ins Heim.



Vollzeitpflege ist die vorübergehende oder dauerhafte Unterbringung eines Kindes in einer Pflegefamilie. Das Kind soll ein Teil der Familie werden, ein vollwertiges Familienmitglied. Regelmäßiger Kontakt zu den Eltern soll erhalten bleiben, denn Ziel einer Vollzeitpflege ist eigentlich die Rückkehr des Kindes in den elterlichen Haushalt. Kommt ein Kind in Vollzeitpflege, ist absehbar, dass die Problemlage der Eltern noch zu groß ist, als dass das Kind innerhalb eines Jahres zu den Eltern zurückkehren könnte. Mit den Eltern wird erarbeitet, was zu verändern ist und es erfolgt regelmäßig eine Überprüfung."