Besucherinnen und Besucher des Kinderwagenmuseums in Zeitz können sich ab sofort auf ein neues Schaudepot mit digitalen und interaktiven Ausstellungsstücken freuen. Um noch mehr Exponate des Sammlungsbestandes des Museums zeigen zu können, seien für die neuen Räumlichkeiten mit drei Vitrinen – jede etwa so groß wie ein Lastwagen – insgesamt rund 871.000 Euro investiert worden, sagte Oberbürgermeister Christian Thieme (CDU) bei der Eröffnung am Freitag. Finanziert worden sei das Schaudepot über Bundesmittel.