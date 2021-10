Ein Toter und zwei Verletzte Zwei schwere Verkehrsunfälle im Saalekreis: Autos fahren in Haus und Zug

Am Samstagmorgen krachten laut Polizei je ein Auto in ein Wohnhaus in Beuditz und mit einem Zug bei Langeneichstädt im Saalekreis zusammen. Für einen 30-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. In einem anderen Fall mussten zwei Menschen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Ermittlungen zu beiden Unfällen dauern an.