Bildrechte: Miroslava Lehser

Miroslava Lehser ... ... ist in einem kleinen Dorf in der Nähe der tschechischen Stadt Brno aufgewachsen. In Tschechien leben auch noch ihre Mutter und ihre zwei Brüder. Die Liebe hat sie vor dreißig Jahren nach Deutschland geführt.



Mit ihrem damaligen Mann - sie waren 16 Jahre verheiratet - hat sie lange Zeit in Dresden gelebt, die gemeinsame Tochter (27) lebt noch immer dort.



Nach der Trennung hat Lehser letztlich die Arbeit nach Sachsen-Anhalt in den Saalekreis geführt. Sie ist als Fachkraft für Lager und Logistik beim einem Onlineversandhändler beschäftigt.



In ihrer Familie sind schon mehrere Menschen an Krebs erkrankt. Ihr Vater ist 2018 an Magenkrebs gestorben.