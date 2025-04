An Saale und Unstrut gibt es jeweils fünf Schleusen, die Boots-Ausflügler wegen der Höhenunterschiede in beiden Flüssen überwinden müssen. Für die Nutzung muss ein Schleusenentgelt in Höhe von fünf Euro pro Boot und Gewässer gezahlt werden. An der Unstrut ist die Schleuse Zeddenbach bei Freyburg wegen Bauarbeiten in dieser Saison allerdings nicht befahrbar. Boote können jedoch um die Schleuse getragen werden.