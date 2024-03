Cannabis-Legalisierung: "Leben und leben lassen"

Am 1. April sollte die Teil-Legalisierung von Cannabis in Kraft treten. Doch nun wackelt die Umsetzung – und das mehr als deutlich. Der Bundesrat könnte am Freitag den Vermittlungsausschuss anrufen. Das Gesetz wäre vorerst gescheitert. Wird das Kiffen also doch nicht legal? Auch in Sachsen-Anhalt wächst jedenfalls der Widerstand gegen die geplante Cannabis-Legalisierung.

Ursula Reisch hat dafür kein Verständnis. "Leben und leben lassen, das ist mein Motto", sagt die 70-Jährige. "Sicherlich: Kinder und Jugendliche müssen geschützt werden. Das verstehe ich. Aber dort Aufklärung zu betreiben, ist vor allem Aufgabe der Eltern und der Schulen. Die Jugendlichen kommen doch auch jetzt trotzdem schon an Cannabis, wenn sie es konsumieren wollen. Durch die Legalisierung verliert es vielleicht sogar den Reiz des Verbotenen."

Bildrechte: MDR/Reisch Ich weiß ja gar nicht, ob es mir hilft, aber ich will es einfach ausprobieren dürfen. Ursula Reisch aus Halle über medizinisches Cannabis

Medizinisches Cannabis seit 2017 legal

Medizinisches Cannabis ist längst nicht mehr verboten. Bereits seit März 2017 kann Patientinnen und Patienten unter bestimmten Voraussetzungen eine Therapie mit Cannabis verordnet werden. Die Ärztekammer Sachsen-Anhalt erklärt auf Anfrage von MDR SACHSEN-ANHALT: "Ärzte dürfen im Einzelfall als Behandlungsalternative Cannabisrezepte ausstellen, die in den Apotheken eingelöst werden. Die Patientinnen und Patienten leiden in der Regel unter schwerwiegenden Erkrankungen."

Weiter heißt es: "Die jetzige geplante Gesetzes-Novellierung betrifft lediglich den privaten Konsum. Die Regelungen zum Medizinal-Cannabis bleiben davon unberührt." Allerdings gibt es Erleichterungen: Eine Verschreibung auf einem speziellen Betäubungsmittelrezept ist bei Medizinalcannabis laut Gesetz nicht länger erforderlich, vielmehr reicht für die Einlösung in der Apotheke künftig ein reguläres Rezept.

MDRfragt – das Meinungsbarometer für Mitteldeutschland – hat in einer nicht-repräsentativen Umfrage herausgefunden, dass die Mehrheit der Teilnehmenden den Einsatz von Cannabis für medizinische Zwecke befürwortet. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Medizinisches Cannabis: "Kein Arzt verschreibt es bislang freiwillig"

Ursula Reisch hofft also, künftig leichter an medizinische Cannabis-Produkte zu gelangen. "Bislang verschreibt es kein Arzt freiwillig, weil es mit so viel Aufwand verbunden ist", erzählt die 70-Jährige. "Ich habe es versucht. Aber mein Arzt hat mich dann gefragt, wofür ich das denn brauche."

Ihre Antwort: gegen die Schmerzen, im Knie und Rücken vor allem. "Ich hatte teilweise vor einiger Zeit solche Schmerzen, dass ich nicht mehr laufen konnte", erzählt Reisch. "Ich habe dann Targin verschrieben bekommen. Ein richtig schweres Schmerzmittel, von dem du süchtig wirst. Und ich war dann auch abhängig von diesem Schmerzmittel." Die Rentnerin sagt: "Es hat ein eiserner Wille dazu gehört, um davon wieder runterzukommen." Und die Hilfe einer Schmerztherapeutin.

Reisch sieht in Cannabis eine Alternative. "Ich weiß ja gar nicht, ob es mir hilft, aber ich will es einfach ausprobieren dürfen", sagt sie. "Und ich will es mir auch nicht auf dem Schmarzmarkt kaufen, sondern mit einem Rezept in der Apotheke holen. Das muss doch möglich sein."

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Ärztekammer ringt um Position zur Cannabis-Legalisierung

Die Ärztekammer Sachsen-Anhalt erklärt, an der Studienlage zur Wirkung von medizinischem Cannabis werde noch immer geforscht, sie sei überschaubar. Zur geplanten Legalisierung von Cannabis ringt die Ärzteschaft noch um eine Position. Auf einer Klausurtagung am Wochenende solle entschieden werden, wie sich die Ärztekammer positioniert, heißt es. Die Bundesärztekammer vertritt bereits eine eindeutige Positon und lehnt die Legalisierung von Cannabis zu Genusszwecken strikt ab.

Doch darum geht es auch Reinhard Müller gar nicht. Genau wie Ursula Reisch klagt auch der 72-Jährige aus Magdeburg seit Jahren über starke Schmerzen, die in seinem Fall "über den Rücken bis in die Beine ausstrahlen", wie er sagt. Die Ärzte seien nicht in der Lage, ihm zu helfen, beklagt Müller.