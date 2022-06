Teilnehmerinnen des Forschungsprojekts: die Schülerinnen Martha B. und Henriette M. mit ihrer Lehrerin Kathrin Reichelt. Bildrechte: MDR/Hannes Leonard

Der Feststellung, dass die Giebichenstein-Schule kein Ameisen-Paradies ist, widerspricht Mitschülerin Henriette M. Eine andere Klasse habe in derselben Zeit mehr als 400 Tiere gezählt, erzählt die 13-jährige Schülerin. In einem zweiten Teil des Experiments haben Schüler in Gärten über Nacht Insektenfallen aufgestellt. Da war die Ausbeute von Marthas 7. Klasse übersichtlich: "Bei uns war eine Schnecke in der Falle", erzählt die Schülerin.