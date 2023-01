Eine Jeans gibt es bereits für zehn Euro, ein paar Designerstiefel, die sonst mehrere hundert Euro kosten, stehen hier für rund 80 Euro. Gespendet werden die Sachen von Privatpersonen, aber auch von Unternehmen. Sowohl im Geschäft als auch per Post gehen die Kleiderspenden an die Stiftung.

Deutsche Kleiderstiftung sammelt Kleidung

"Die Deutsche Kleiderstiftung ist eine Hilfsorganisation, die bundesweit Kleider sammelt und in erster Linie damit Hilfe leistet, innerhalb Deutschlands für Kleiderkammern und soziale Einrichtungen, aber auch für viele Hilfstransporte international, hauptsächlich nach Osteuropa", sagt Sprecher Markus Böck. So gehen die Hilfstransporter beispielsweise in die Ukraine, nach Albanien oder Kirgistan.

Blick ins Zweimalschön in Halle: Hier soll künftig nicht nur geshoppt werden, auch Kulturangebote sind geplant. Bildrechte: MDR/Cornelia Müller Die gemeinnützige Organisation hat eine lange Geschichte. Hervorgegangen ist sie aus einer kirchlichen Initiative. Seit 60 Jahren sammelt die Deutsche Kleiderstiftung in ganz Deutschland gebrauchte und neue Kleidung und Schuhe, verteilt sie an Bedürftige in Deutschland, Europa und Übersee.



Zu finden ist das Zweimalschön in Halle am Paulusviertel an der Ecke zwischen Fritz-Reuter-Straße und Ludwig-Wucherer Straße. Künftig sollen hier unter anderem auch Lesungen stattfinden.

Second-Hand-Angebote in Halle nehmen zu

Second-Hand-Läden finden sich in Sachsen-Anhalt in mehreren Städten. So gibt es in Dessau-Roßlau ein Geschäft für gebrauchte Damenmode, genauso wie in Köthen. Menschen suchen in den Läden vor allem tragbare Kleidung zum kleinen Preis, aber auch das Schonen von Ressourcen ist für Second-Hand-Käufer immer öfter ein Argument.