Seine öffentlichen Ausführungen seien unheimlich wichtig, sagt Christine Bergmann, denn: "Der Sport wird durch solche Berichte mehr in die Pflicht genommen. Wie können wir verhindern, dass so etwas auch in Zukunft passiert? Und wie gehen wir mit denjenigen um, die jetzt darüber sprechen? Da geht es um Aufarbeitung. Und das ist immer das unangenehmste Thema. Zu schauen: Wer hat verharmlost? Wer hat etwas verschwiegen? Und wer hat sich bis heute nie entschuldigt? All diese Dinge, die im Nachgang ans Tageslicht kommen, sind notwendig, wenn wir Kinder in Zukunft besser schützen wollen. Wir müssen wissen, was die Mechanismen waren und sind, damit wir so etwas verhindern können. Und dazu gehört zuallererst, dass man ehrlich mit der eigenen Vergangenheit umgeht."