Der Platz kann nicht mehr in Richtung Süden befahren werden. Außerdem ist die Abfahrt von der Hochstraße B80 zum Platz gesperrt. Autofahrern, die aus Richtung Eisleben kommen und in den Süden der Stadt wollen, wird empfohlen, bereits an der B80 in Höhe Zollrain und an der Magistrale die Strecke über Angersdorf zu nutzen.