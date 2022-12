Kleinwindanlagen werden wegen ihres begrenzten Anwendungsbereiches und relativ hoher Energieumwandlungskosten auch in Zukunft nur eine untergeordnete Rolle bei der Energieversorgung spielen, glaubt das Landesenergieministerium. Nicht nur in Sachsen-Anhalt, sondern in ganz Deutschland seien diese Anlagen aktuell nur eine Randerscheinung. In Sachsen-Anhalt gibt es gerade einmal neun Kleinwindanlagen, zum Beispiel in Halle und Mansfeld.