Die sogenannte "REACH-Verordnung" regelt die sichere Verwendung von Chemikalien in Europa und gilt als eine der strengsten Chemikaliengesetze der Welt. "REACH" steht dabei für "Regulation concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of CHemicals", also die Verordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe. Sie regelt auch, welche Stoffe in Haarfarben, Kosmetikprodukten und Tätowierfarben verwendet werden dürfen. Seit dem 4. Januar gibt es nun strengere Regeln für Farben, die für Tätowierungen und Permanent Make-Up verwendet werden. Konkret dürfen bestimmte Inhaltsstoffe, in dem Fall einige Pigmente und Konservierungsmittel, nicht mehr oder nur noch in geringer Konzentration in den Farben vorhanden sein. Das betrifft aktuell alle Farbtöne. Eine Übergangsfrist bis Januar 2023 gibt es für die Pigmente "Blue 15:3" und "Green 7". Für sie gebe es "keine sichereren und technisch angemessenen Alternativen". Mit der Frist sollen Hersteller die Möglichkeit bekommen, "sicherere Alternativen zu finden". Auch die Konzentration von chemischen Elementen wie Blei oder Selen wurde mit der Verordnung angepasst.



Warum wurden die Grenzwerte überhaupt verändert?

In der Begründung der EU-Kommission heißt es, dass beim Tätowieren oder Microblading "zwangsläufig eine Verletzung der Hautbarriere" erfolgt. Dadurch würden die verwendeten Gemische in den Körper aufgenommen. Das Risiko dabei: "Einige dieser Stoffe haben gefährliche Eigenschaften, die ein potenzielles Risiko für die menschliche Gesundheit darstellen."