Hohe Benzinpreise Sprit-Zuschlag für Taxis in und um Halle

Egal, wie viele Kilometer die Fahrt dauert: Wer in Halle oder im Saalekreis ein Taxi in Anspruch nimmt, zahlt ab sofort drauf. In der Region wurde eine sogenannte Kraftstoffpauschale eingeführt, um die wegen der aktuellen Spritpreise erhöhten Ausgaben der Unternehmen zu kompensieren.