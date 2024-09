"Mit großer Trauer nehmen wir Abschied von unserem geschätzten ehemaligen Kollegen T.O. Immisch", heißt es in einer Mitteilung des Kunstmuseums Moritzburg Halle zum Tod des halleschen Kunsthistorikers. 1987 übernahm er als Gründungskurator am Museum die Sammlung Fototgrafie und prägte ihre Ausrichtung maßgeblich mit.