Nach ersten Erkenntnissen ist das Auto mit den vier Insassen, am Sonntagmittag zwischen Eisleben und Querfurt von der Autobahn abgekommen und in die rechte Leitplanke gerast. Ein Mitfahrer starb noch an der Unfallstelle, die anderen drei kamen schwer verletzt ins Krankenhaus. Unter ihnen befanden sich der Polizei zufolge der 28 Jahre alte Fahrer des Wagens und ein 22-jähriger Beifahrer.