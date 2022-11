Das Gericht stützte sich insbesondere auf einen Zeugen, der das Geschehen schon vor dem Unfall beobachtet hatte und es detailliert schildern konnte. Der Angeklagte hat die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft vor dem Landgericht zurückgewiesen, es habe ein illegales Autorennen gegeben. Einen Unfall räumte er ein. "Es tut mir unendlich leid, was passiert ist", sagte er im Gerichtssaal, im Beisein der Familie des Opfers. Der Tod der 43-Jährigen, die einen Mann und drei Söhne hinterließ, hatte in Halle für Aufsehen gesorgt. Bei der Urteilsverkündung zeigte der Angeklagte keine sichtbaren Regungen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Verteidigung kündigte an, in Berufung zu gehen.