In den letzten zehn Tagen haben wir zahlreiche Menschen in der Stadt aufgenommen. Die sind in der Regel in privaten Unterkünften untergekommen. Dieser Stau an Menschen, die in den letzten zehn Tage gekommen sind und sich nun registrieren lassen wollen, hat dazu geführt, dass der Zulauf heute so groß war.

Oliver Paulsen Referent der Stadtverwaltung