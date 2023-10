Wegen nicht besetzter Stellwerke fallen am Wochenende Züge auf der Strecke Halle - Kassel aus. Wie das Zug-Unternehmen Abellio am Freitag mitteilte, verkehren in den Abend- und Nachtstunden von 18.00 bis 6.00 Uhr von Freitag zum Samstag sowie von Samstag auf Sonntag zwischen Halle und Wolkramshausen im Landkreis Nordhausen in Thüringen keine Züge.