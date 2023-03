Betroffen ist demnach der Streckenabschnitt zwischen Sangerhausen und Kelbra. Hier können wegen der unbesetzten Stellen von Donnerstagabend bis Sonntagmorgen zwischen 20 und fünf Uhr keine Züge fahren. Abellio gibt an, derzeit an einem Betriebskonzept mit Schienenersatzverkehr zu arbeiten, damit Reisende in dem Zeitraum trotzdem vorankommen können. Abellio informiert hier über die aktuelle Verkehrslage.