Wegen des Warnstreiks im Verkehrswesen rechnet auch Bahnbetreiber Abellio mit massiven Ausfällen im Regionalverkehr. Zwar wird bei Abellio selbst nicht gestreikt, aber das Unternehmen nutzt das Streckennetz der Deutschen Bahn. Dort wird es am Montag allerdings an Personal fehlen, unter anderem in den Stellwerken. Wie groß die Einschränkungen letzlich sein werden, könne man momentan noch nicht absehen, hieß es bei Abellio. Auch die Odeg-Züge zwischen Magdeburg und Berlin fahren am Montag nicht.