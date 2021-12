Weihnachtseinkäufe 2G-Regel: Einkaufszentrum in Halle setzt auf Bändchen-Regelung

Wer in Sachsen-Anhalt in ein Geschäft möchte, muss seinen Corona-Impf- oder Genesenenstatus nachweisen – in jedem einzelnen Geschäft. Einzelhändler suchen nach Wegen, den Einkauf zu vereinfachen. Darunter ist auch ein Einkaufszentrum in Halle.