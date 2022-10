Energiekrise Hohe Energiekosten: Hallenbäder in Sachsen-Anhalt öffnen trotzdem

Hallenbäder zu unterhalten, ist energieintensiv. Das Wasser muss erwärmt, dazu müssen die riesigen Gebäude beheizt werden – keine leichte Aufgabe bei diesen Energiepreisen. Trotzdem werden die meisten Hallenbäder in Sachsen-Anhalt in den Wintermonaten geöffnet bleiben. Besucher müssen aber Abstriche bei der Wassertemperatur in Kauf nehmen.