Große Feier zu Halloween: In Salzwedel können am 31. Oktober die Kleinsten feiern. Ab 14 Uhr soll es im Freizeit- und Eventcenter Salzwedel zum zweiten Mal eine Kinderdisco geben. Geplant sind Tanz ebenso wie Tanz-Aufführungen und Spiele, am besten in Verkleidung.

Der Kiez Arendsee bietet vom 28. Oktober bis 8. November für Kinder eine Grusel-Rallye an – mit vier grauenhaften Stationen. Im OP-Saal, beim elektrischen Stuhl, oder im Raum der Verzweiflung erwarten die Teilnehmenden laut Veranstalter lustige Spiele.

In Bismark gehen am 30.10. die Gespenster um: Um 18 Uhr ist Treffpunkt am Kindergarten "Pusteblume", dann zieht der Gespenster-Umzug mit Fackeln und Laternen bis zur Goldenen Laus.

Auch in Arneburg wird am 30.10. Halloween gefeiert: in der Stadthalle mit Fackelumzug zum Feuerwehrhaus.