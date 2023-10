Brockenhexen und Teufel feiern im Harz vor allem in der Walpurgisnacht. Was eigentlich an Halloween gefeiert wird, erklärt das Team des Kloster Michaelstein bei einer Abendführung für Familien am 30. Oktober. Die Führung kostet 8 Euro beziehungsweise 6 Euro ermäßigt.



Halloween-Shows und große Parties feiert unter anderem die Pullman City im Harz kurz vor dem Reformationstag.



Wandern geht im Harz immer, während der Herbstferien wird die Landschaft schön bunt. In Wernigerode startet zudem am 27. Oktober wieder das Schokoladenfestival. Bis 31. Oktober findet dann ein Schokomarkt im Zentrum statt, es gibt Stadtführungen in historischen Bussen und Schokoladen-Workshops.