Wie Sachsen-Anhalts Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) am Donnerstag erklärte, benötigen Nichtimmunisierte auch keinen aktuellen Test zum Einkaufen. Zugangskontrollen durch die Geschäfte entfallen somit. Lediglich Abstand halten und das Maskentragen bleiben als Schutzmaßnahme bestehen. "Es findet auch kein 3G-Modell mehr Anwendung", so die Ministerin. – In den Nachbarländern Thüringen und Sachsen war 3G im Handel als Zwischenschritt eingeführt worden. In Dresden will sich die Landesregierung mit dem Wegfall der Zugangsbeschränkung, wie ihn Bund und Länder am Mittwoch verabredet haben, erst noch befassen. In Thüringen entfallen die Kontrollen zeitgleich mit Sachsen-Anhalt.