Seit dem 3. Juli sind zahlreiche Einweg-Plastikprodukte in Deutschland verboten. Mit dem geänderten Verpackungsgesetz wird eine EU-weite Regelung umsetzt. Trinkhalme, Wattestäbchen und Einweg-Geschirr – auch aus "Bioplastik" – dürfen in der EU nicht mehr produziert und in den Handel gebracht werden. Das gilt auch für To-go-Becher und Einweg-Behälter aus Styropor.