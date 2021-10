Der Mangel an Auszubildenden im Handwerk hat unter den Userinnen und Usern von MDR SACHSEN-ANHALT eine intensive Debatte ausgelöst. Anlass waren vor allem Berichte über lange Fahrtzeiten, die viele Auszubildende auf ihrem Weg zur Berufsschule zurücklegen müssen . Facebook-Nutzerin Antonia Niemann hat daraufhin mehr Engagement von Azubis verlangt.

Bei MDR SACHSEN-ANHALT auf Facebook schrieb sie, ihre Berufsschule sei 130 Kilometer weit vom Wohnort entfernt gewesen. Dann müsse man eben umziehen. Wer etwas erreichen wolle, müsse dafür auch etwas tun, schrieb sie. Ähnlich äußerte sich Nutzerin Bärbel Gruca. Auch sie sei in den 1970er-Jahren täglich mehr als eine Stunde zur Berufsschule und zu ihrem Ausbildungsbetrieb gefahren, schrieb sie bei Facebook. Dabei habe sie im oft überfüllten Bus gesessen "und das auch überlebt".

Nutzer Robert Kress erklärte, auch er habe zur Berufsschule immer den Weg von Blankenburg nach Magdeburg zurücklegen müssen. Die Strecke ist in etwa 80 Kilometer lang. Kress weiter: "Was mich am meisten gestört hat, war nicht die Fahrtzeit, sondern die Ticketpreise."