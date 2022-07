Teuerungswelle Sachsen-Anhalts Handwerker fordern Ende der Russland-Sanktionen

Das Handwerk in Sachsen-Anhalt schlägt Alarm. Das Embargo gegen Russland habe zu einer Teuerungswelle geführt, die außer Kontrolle sei. Gemeinsam mit der Kreishandwerkerschaft Leipzig fordert es ein Ende der gegen Russland verhängten Sanktionen. Ihren Appell richten sie auch in einem Offenen Brief an Bundeskanzler Scholz.